Annabelle Williams passe au tour suivant pour le Championnat québécois de tennis

Annabelle Williams a été la meilleure de la région lors des qualifications de la Coupe Boa-Franc/Mirage, qui se tenait sur les terrains de tennis de Saint-Georges du 2 au 5 février.

La Coupe Boa-Franc/Mirage est le championnat québécois 16 ans et elle a obtenue l’une des quatre places disponibles pour le tableau principal, qui se tiendra du 16 au 18 février au Tennis Beauce.

Elle a défait Audrey-Ann Caron (6-2 et 6-0), Katalina Leal-Suarez (6-3 et 6-2) et Amélia Laverdière (6-2 et 6-3).

Rosalie Carrier-Dulac et Alizée Poulin ont respectivement remporter leur première ronde, mais se sont inclinées au deuxième tour. Britany Daigle, Marianne Williams, Sarah Lessard et Jean-Gabriel Bernard se sont inclinés au premier tour.