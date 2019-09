Le dragon et entrepreneur Dominique Brown raconte son parcours inspirant devant une foule record

Développement PME (DPME) recevait, le mardi 24 septembre, le célèbre dragon et entrepreneur Dominique Brown à l’occasion de son Cercle prestige 2019, qui a pour but premier de lancer les cercles d’échanges de DPME, mais également d’offrir une conférence d’une personnalité ayant un parcours de vie inspirant et motivant. Cette édition a rassemblé près de 210 personnes au Centre Caztel de Sainte-Marie, ce qui représente une foule record pour cet événement.

Entrepreneur d’expérience fortement axé sur la croissance, c’est à 17 ans que Dominique Brown incorpore sa première entreprise, Beenox, qui est devenue un fleuron de la création de jeux vidéos à Québec avec quelque 500 employés et des produits vendus partout à travers le monde. Une quinzaine d’années plus tard, il passe de la technologie au monde du chocolat en se portant acquéreur de Chocolats favoris. Grâce à une équipe exceptionnelle, la chocolaterie connaît une croissance fulgurante en seulement quelques années. Hissé au top 100 des personnalités les plus influentes du Québec en 2018 (selon le magazine L’actualité), M. Brown est maintenant membre du panel des dragons pour une seconde saison. Peu importe l’industrie, ce visionnaire garde le cap sur son objectif : conquérir le monde.

Invité dans le but d’inspirer et de motiver les participants, M. Brown a dressé un portrait de son parcours d’entrepreneur, de ses débuts avec Beenox jusqu’à l’empire que la compagnie est devenue. Il a aussi abordé son acquisition de Chocolats favoris et de l’importance d’innover dans le commerce de détail pour créer des produits uniques qui se démarquent. Il a aussi insisté sur le fait de miser sur le pouvoir d’une équipe pour faire jaillir les meilleures idées en s’assurant que chacun occupe le poste le mieux adapté pour lui. C’est l’une des clés de son succès!

Roselyne Guillemette, directrice générale adjointe de DPME, est bien fière d’avoir pu offrir cette conférence aux gestionnaires et entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches.