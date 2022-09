Fermeture de la ligne d’autobus Québec-Saint-Georges: les préfets stupéfaits

L'entreprise Autobus Breton inc a annoncé ce matin la fermeture définitive de la ligne qui relie Saint-Georges à Québec, accusant les préfets des MRC beauceronnes d’être la cause de cette décision. Une nouvelle dont ces derniers n’étaient même pas informés.

En effet, le président de l’entreprise, Pierre Breton, a émis un communiqué de presse dans lequel il précise que cette annonce fait suite au « refus des préfets de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce de renouveler le support financier qu’ils ont octroyés dans le passé. »

Le document mentionne qu’en 2018, les trois MRC avaient accepté de participer au Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour supporter la ligne pour les années 2019-2020-2021. La pandémie est venue chambouler ce programme qui a été suspendu en mars 2020. C’est une aide d’urgence qui a permis le maintien de la ligne jusqu’au 31 mars 2022. Le PADTC existe toujours, et ce, jusqu’en 2025. Il supporte 75 % des frais.

Joint à ce propos par EnBeauce.com, Jonathan V Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre (anciennement Robert-Cliche) a laissé savoir qu’il n’était pas au courant de cette décision et déplore la réaction de l’entreprise. « Vous m’apprenez ça », a-t-il commencé. « Je n’aime pas ce type de négociation sur la place publique, qu’il semble vouloir avoir. Normalement on se parle, on se rencontre et on suit ce qu’on a convenu. Là il me semble qu’on ne suit pas ce qu’on a convenu et je trouve ça regrettable. » Il explique également que monsieur Breton a plusieurs entreprises dans son entreprise et les subventions qu’il a reçues devraient lui permettre de couvrir ses frais.

« On souhaite qu’il y ait un service, mais pas à n’importe quel coût », a ajouté Jonathan V Bolduc. Il espère que le gouvernement fera des annonces prochainement pour soutenir le transport régional. « On souhaite que le gouvernement assure le transport des gens entre la Beauce et Québec. »

Pour sa part, Gaétan Vachon, préfet de la Nouvelle-Beauce, n’a pas voulu commenter cette publication, mais a laissé savoir que des rencontres sont à prévoir. « Il est un peu tôt pour commenter. On doit d’abord se parler entre préfets, mais dans les prochaines semaines c’est sûr qu’on va avoir une analyse à faire de tout ça. »

Notons que cette ligne transporte 15 000 personnes par an.