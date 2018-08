Travaux d’électricité : 5 choses à savoir

Que vous veniez d’acheter votre maison ou que vous habitiez à la même adresse depuis plus de vingt ans, vous aurez sans doute à effectuer des travaux d’électricité dans votre demeure, que ce soit lors de rénovations, d’agrandissements ou tout simplement pour l’entretien de votre système électrique. Voici 5 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans des travaux!

1- Assurez-vous d’avoir un panneau électrique de qualité

Le panneau électrique constitue la pièce maîtresse du système d’alimentation électrique de votre immeuble. Il est donc très important d’investir dans un panneau électrique de bonne qualité, ne serait-ce que pour limiter les risques d’incendie. Si les nouvelles maisons sont équipées de panneaux à disjoncteurs, les vieilles maisons sont souvent équipées de panneaux électriques à fusibles peu appréciés des compagnies d’assurances à cause de leur risque accru de surchauffe et d’incendie (les fusibles doivent être bien calibrés). Vous pouvez vous informer auprès d’un électricien commercial quant au coût pour le remplacer par un modèle plus récent. Cependant, sachez que s’il est bien utilisé, votre panneau à fusibles est tout à fait sécuritaire.

2- Les prises électriques situées près d’un point d’eau doivent être munies d’un disjoncteur DDFT

Il en va de votre sécurité (et de votre vie)! En effet, l’eau est l’un des meilleurs conducteurs d’électricité qui existent. Il est donc primordial d’installer un disjoncteur afin que celui-ci absorbe la décharge électrique à votre place.

3- Il ne doit pas y avoir trop de prises électriques sur un même circuit

Autrefois, les appareils électriques ménagers étaient moins énergivores que ceux qu’on achète en magasin aujourd’hui. Il se peut que le propriétaire précédent de votre maison ait ajouté quelques prises de courant sur un même circuit… Or, sachez que toute prise électrique où est branché un appareil possédant un moteur (congélateur, micro-ondes, etc.) devrait posséder son propre circuit afin d’éviter une surcharge.

4- Il y a des distances à respecter pour l’installation de vos prises de courant

Si votre prise de courant est située près d’un point d’eau (lavabo, baignoire ou douche, etc.), vous devez respecter certaines distances dictées par les normes de la RBQ. Par exemple, entre un évier et une prise de courant, il devrait y avoir entre 40 et 60 cm. De plus, une prise de courant de comptoir doit être située à 42 pouces du plancher.

5- Ayez recours aux services d’un professionnel!

Saviez-vous qu’au Québec, il est illégal de procéder vous-même à des travaux d’électricité, même dans votre propre demeure? Eh oui! Officiellement, la loi vous interdit de faire ce type de travaux puisque ceux-ci représentent un risque pour votre sécurité, sauf s’il s’agit de remplacer un fusible ou de changer une ampoule. Pour être en règle, vous n’aurez donc pas le choix de confier les travaux de rénovation de votre magasin à un électricien commercial professionnel. Ce dernier vous garantit des travaux qui respectent les normes en vigueur, en plus de respecter les règles de sécurité et de vous conseiller quant à l’utilisation de vos appareils électriques. Consultez le registre des licences de la Régie du Bâtiment du Québec pour trouver un entrepreneur qualifié.