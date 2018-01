Une enveloppe de 15 000 $ pour la culture dans la MRC Robert-Cliche

Le mercredi 10 janvier dernier, une enveloppe de 15 000 $ a été annoncée par la MRC Robert-Cliche à l'occasion de l'ouverture de la 10e édition du Fonds culturel lié à l'entente de développement culturel 2018-2020 avec le gouvernement du Québec. Les organismes et les municipalités sont invités à soumettre leurs projets d'ici au 16 février prochain.

Les organismes et municipalités de la MRC sont invités à soumettre leurs initiatives culturelles ponctuelles et novatrices prévues au cours de la prochaine année. L'aide financière sera accordée sous forme de subventions pour un maximum de 3 000 $ par projet ou jusqu'à 80% des dépenses admissibles.

À noter que la sélection des projets sera effectuée par un comité d'analyse qui déposera par la suite ses recommandations au conseil des maires de la MRC Robert-Cliche. Ils doivent répondre aux principaux objectifs du fonds culturel :

Contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de projets culturels diversifiés.

Assurer la mise en oeuvre de la Politique culturelle et contribuer ainsi au développement culturel de la MRC Robert-Cliche.

Favoriser la consolidation des créneaux d'excellence culturels du territoire.

Pour plus de détails sur le guide de demande d'aide financière et consulter les règlements, conditions d'admissibilités, les critères d'évaluation et télécharger le formulaire de demande, il est possible de se rendre sur le site internet suivant : http://www.cldrc.qc.ca/. Il est possible aussi de contacter Stéphanie Turgeon en appelant au 418-397-4354, poste 228.