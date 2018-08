La Société lyrique de la Beauce est en période de recrutement

Saviez-vous que chanter chaque jour au moins dix minutes contribue à réduire le stress, nettoyer les sinus, améliorer votre posture et pourrait même selon des récentes études vous permettre de vivre plus longtemps ? Vous avez le goût de chanter en choeur avec des amoureux du chant choral? De découvrir le magnifique répertoire du chant classique et sacré? De préparer un concert de Noël ? De chanter des airs d’opéra, de comédie musicale ou de film?

Alors, joignez-vous à la Société lyrique de la Beauce. Elle est en pleine période de recrutement de choristes pour le concert de Noël qui aura lieu au début du mois de décembre 2018. Tous les amoureux du chant choral sont les bienvenus. La Société est particulièrement à la recherche de voix masculines. Les personnes intéressées à devenir membres du choeur doivent communiquer avec Lise Roy-Sylvain au 418 228-9216 avant le vendredi 24 août 2018.

Pour joindre le choeur, il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales bien quecelles-ci constituent un atout. Les nouveaux chanteurs et chanteuses devront participer à une audition qui aura lieu le lundi 27 août en soirée, à l’école La Passerelle (Lacroix), à Saint-Georges. Les pratiques de la chorale se tiennent les lundis soirs de 19 h 30 à 22 h à cette même école, de la fin août au début mai.

Informations sur le concert de Noël

Le concert de Noël aura lieu le 2 décembre 2018. La Société lyrique va présenter un programme qui mettra en vedette plusieurs airs connus de Noël dont certains seront regroupées en suites (Medley). Le répertoire sera interprété en français bien qu’il y aura des pièces en anglais et quelques-unes dans d’autres langues. Le répertoire est connu du public. Toutefois, quelques surprises lui seront réservées. Les nouvelles découvertes devraient plaire à l’auditoire. Ce concert sera accompagné par quatre musiciens (pianiste, violoniste, trompettiste et percussionniste). Les billets seront en vente au cours de l’automne à la billetterie des Amants de la scène.