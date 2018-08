La journée agricole d'antan : un nouvel événement unique

Le Comité des fêtes du 125e invite les Beaucerons à sa journée agricole d’antan, un événement unique qui aura lieu le 25 août prochain, à la ferme Clermont Pépin.

Plusieurs chevaux destinés aux anciens travaux de ferme seront sur place, avec leurs maîtres, afin de démontrer aux spectateurs comment se déroulaient les travaux aux champs à l’époque.

Interactive et dynamique, la programmation prévoit d’impliquer les participants dans toutes les étapes précédant et suivant la récolte du foin et des grains, permettant ainsi aux visiteurs de vivre une expérience hors du commun.

Les visiteurs invités à participer

Les organisateurs conseillent aux futurs gens présent de revêtir des vêtements d'époque ou appropriés s'ils veulent prendre part aux activités. Ces activités peuvent être salissantes.

Parallèlement aux travaux aux champs, les visiteurs pourront parcourir les étalages de plus d’une cinquantaine d’exposants, artisans et collectionneurs. Il y aura aussi des activités d’interprétation et démonstration de machinerie ancienne. Pour les gourmands, un marché proposera des repas traditionnels et un bar seront disponibles.

Le 125e anniversaire de Saint-Benoît-Labre est l’occasion idéale pour les gens de se réunir, de célébrer et de se familiariser avec histoire du Québec.

Pour obtenir plus d’informations sur les activités présentées dans le cadre de ces festivités, les gens peuvent consulter le www.saintbenoitlabre.com/125e-anniversaire.

La ferme Clermont Pépin est située au 190, rang Saint-Charles et est accessible via la rue du parc industriel.

L’accès au site et aux activités est gratuit.