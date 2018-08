Le Duetto Voce se produira le 2 septembre prochain

Composée des chanteuses Émilie Baillargeon et Érika Plante, le Duetto Voce présentera un spectacle le 2 septembre prochain à l'église St-Paul-de-Cumberland. Le duo de sopranos sera accompagné au piano par M. Denis Leblond.

Le spectacle est intitulé « Les âmes sœurs ». Les deux jeunes femmes interpréteront plusieurs pièces tirées du grand répertoire classique. Mozart et Schubert seront notamment à l’honneur.

Descriptif officiel du spectacle :

Un voyage dans la vie, les amours et les aspirations de deux femmes. La rencontre de deux personnes, deux expériences, deux entités, deux différences, deux caractères... et deux voix. Les âmes sœurs s’expliquent, s’écoutent, se comprennent et finalement subliment le tout dans un commun accord, une complicité indéniable. Leurs histoires sont mises en musique par Saint-Saëns, Brahms, Puccini et Mozart. Les âmes sœurs, c’est aussi partager la découverte de l’autre par la musique et y trouver, oh bonheur, une parfaite synergie.

Le spectacle commence à 11h. Le coût d'entrée est de 15$.