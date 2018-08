Le festival Beauce Brasse sera de retour en septembre

Le festival Beauce Brasse - bières & cuisine sera présent à Saint-Georges pour une troisième année consécutive. Il se tiendra les 21 et 22 septembre prochains au centre-ville, tout juste en face du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Le vendredi 21 septembre, les amateurs de bières pourront prendre part aux festivités dès 17 h. Le lendemain, ils pourront faire de même à 13 h. Plusieurs nouveaux exposants feront partie des 30 kiosques de bières de microbrasserie, de cuisine de rue et foodtrucks. En tout et pour tout, il sera possible de déguster 150 produits.

En plus des exposants sous le grand chapiteau CRS Express, notons ces nombreuses nouveautés : une toute nouvelle ambiance de style « beergarden » des Serres Bégin, la zone amusement pour petits et grands avec le Défi-Évasion, des jeux de poches et un bar à bonbons.

Une grande terrasse Club Piscine Super Fitness sera disponible pour le confort des festivaliers. S'y dérouleront plusieurs démonstrations culinaires avec la chef Épica.

Mieux encore, un « beer dating » pour célibataires aura aussi lieu le samedi avec l'escouade GoSeeYou.

« La troisième édition sera explosive ! Nos nombreuses nouveautés sur le site, les nouveaux exposants et les améliorations apportées rendront l'expérience optimale pour nos festivaliers ! »

- Le principal organisateur, Éric Doyon, de Chaudière-Appalaches en spectacle, l'organisme en charge de la production de l'événement

En musique

Les formations Highway Stars et LBA Band seront les têtes d'affiche, la première le vendredi, la deuxième le samedi. Le duo Steven & Steeven sera aussi de la partie tout comme Samuel Jean (Sam Jones) que l'on a pu suivre pendant La voix l'hiver dernier.

Des informations utiles

L'événement est gratuit, et l'accès au site sera permis jusqu'à minuit. Ceux qui désirent déguster les produits brassicoles doivent posséder le verre officiel de cette édition et des jetons.

Prévente sur le site Web de l'événement et chez Metro Laval Veilleux. Le verre officiel et les jetons seront aussi disponibles sur place.