La Librairie Sélect accueillera Carole Labrie et Anne Julien

La Librairie Sélect, située à Saint-Georges, accueillera deux invitées spéciales qui auront le plaisir de partager leur talent et le fruit de leur travail avec la population.

La première invitée est Carole Labrie, de Lac-Mégantic, qui est une passionnée d’outils d’éveil et de lecture. Comme en témoignent ses livres Carnet des pas sages et Ange de Carole, tout un boulot, elle s’intéresse au bien-être et à la transformation de soi.

Le jeudi 13 septembre prochain, elle sera présente à la Librairie Sélect de 14 h à 20 h pour un échange avec la population. Cette rencontre, nous dit-on, sera empreinte de bonheur et de bonne humeur.

La deuxième invitée Anne Julien, de Saint-Georges, auteure du livre Et si la vie c’était maintenant, publié en juin dernier par les Éditions du Travailleur futé. Ce premier roman, qui contient 678 pages, nous plonge dans la vie d’une famille beauceronne dont la mère souffre de la maladie d’Alzheimer.

Le samedi 15 septembre prochain, elle sera présente à la Librairie Sélect de 13 h à 16 h pour rencontrer ses lecteurs. Elle leur partagera tant son expérience humaine que littéraire.

Pour tout renseignement, il est possible de communiquer avec le personnel de la Librairie Sélect au 418-228-9510.