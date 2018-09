Une première édition des Rendez-vous culturels au Domaine Taschereau

Le dimanche 30 septembre prochain aura lieu la première édition des Rendez-vous culturels du Domaine Taschereau – Parc nature, un événement qui s’inscrit dans le cadre des Journées de la culture. Cette année, les organisateurs ont choisi de mettre en lumière des œuvres dont la création a été inspirée par une composante naturelle, historique ou paysagère du parc.

L’évènement, qui se déroulera de 11h à 16h à l’éco-refuge Desjardins, un observatoire situé au centre de l’aire écologique du parc, vise notamment à souligner le 10eanniversaire du lancement du projet de parc en 2008, et à amorcer le déploiement du volet culturel et historique de l’ancien domaine seigneurial.

« Au fil des ans, le riche patrimoine et la nature luxuriante du parc ont inspirés un grand nombre d’artistes de disciplines variées, dont la peinture, la photographie, la sculpture et les lettres. L’exposition permettra au public d’admirer plusieurs de ces créations rassemblées dans l’enceinte de l’éco-refuge Desjardins, et de rencontrer des artistes inspirés et inspirants, dont certains seront à l’œuvre sur place », de préciser Denis Sylvain, président et fondateur du parc.

Au programme : exposition artistique et fresque collective de 11h à 16h ; pique-nique champêtre de 11h30 à 13h ; mot de bienvenue et présentation des artistes à 13h ; causerie sur l’histoire du domaine seigneurial et visite guidée de la chapelle Sainte-Anne de 13h30 à 15h ; fin de l’activité à 16h.

L’activité est gratuite et s’adresse autant au grand public qu’aux amateurs d’art. Les dons volontaires en appui au développement du parc sont toujours les bienvenus. Accès au site : 750, rue Notre-Dame Nord (stationnement voisin de la chapelle Sainte-Anne).