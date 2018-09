Des activités gratuites au Moulin La Lorraine les 29 et 30 septembre

Les 29 et 30 septembre prochains, dans le cadre de journées de la culture, des activités seront offertes gratuitement au Moulin La Lorraine à Lac-Etchemin.

Un atelier de calligraphie chinoise

Le samedi 29 septembre, à compter de 13 h 30, l'artiste Yolande Bernier animera un atelier d'initiation à l'écriture de caractères chinois qui permettra d'expérimenter le pinceau, l'encre de Chine et différents papiers. Cette activité plaira autant aux adultes, aux adolescents et aux enfants et promet d'être très inspirante pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'art et à la culture orientale. L'atelier sera offert en continu de 13 h 30 à 15 h 30, à la Salle Pierre-Beaudoin, au cœur de l'exposition « Métissage Orient-Occident », laquelle présente les peintures éblouissantes de l'artiste. Les réservations pour cet atelier sont encouragées sans être obligatoires.



Un concert mémorable de l'Écho du Lac

Le dimanche 30 septembre, à 14 h, L'Écho du Lac convie le public à un concert interactif, à la Salle Pierre-Beaudoin, sous la direction musicale de Dominique Gagnon. Le concert proposera un répertoire varié incluant différents styles musicaux, du classique au populaire, en passant par la chanson française et le gospel, le tout accompagné de la pianiste Esther Clément.

L'assistance pourra même participer et unir sa voix aux choristes lors de certaines pièces. Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver.

Ces activités sont réalisées en collaboration avec la municipalité de Lac-Etchemin et l'Écho du Lac en vertu de l'entente de développement culturel de la MRC des Etchemins.

Des visites d'exposition gratuites Outre l'exposition «Métissage Orient-Occident», il sera possible de visiter gratuitement « Du calculi à l'émoticône », présentée dans le Hall du Moulin et la Salle des courroies. Portant sur les origines de l'écriture, les grandes étapes de son évolution et les inventions qui ont contribué à sa démocratisation, cette exposition s'intéresse aussi à l'art d'écrire et à la création littéraire. Elle s'adresse à tous.

Pour avoir plus d'informations

Pour s'informer ou pour réserver, veuillez communiquer au 418-625-4400 ou par courriel à l'adresse courriel info@moulinlalorraine.ca.