Le retour des Cafés historiques sous l'égide de la littérature

La sixième saison des Cafés historiques, à Saint-Georges, s’amorcera le vendredi 21 septembre prochain alors que l’on ouvrira les portes au merveilleux monde de la littérature.

Pour l'occasion, l’animateur Pier Dutil accueillera trois auteurs beaucerons à succès et la directrice générale de la maison Les Éditions Pierre Tisseyre, Madame Michelle Tisseyre.

Les trois auteurs sont les romanciers Daniel Lessard, ex-journaliste de Radio-Canada devenu auteur à succès. M. Lessard compte huit romans à son actif ; Pierre Roland Mercier qui publie sur diverses plates-formes (papier, numérique et audio) et qui a eu l’honneur de voir l’un de ses romans être le plus important vendeur des titres francophones durant trois semaines en janvier dernier sur le site Amazon.ca ; enfin, le poète Renaud Longchamps qui a à son actif de nombreuses publications et dont le talent a été reconnu par l’attribution de prix importants. Plusieurs de ses poèmes et recueils ont été traduits dans diverses langues.

Rappelons que les Cafés historiques se déroulent à la salle Denise-Rodrigue, située au quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach. L’activité s’amorce à compter de 9 h 30. L’admission est gratuite et le café et les viennoiseries sont offerts gracieusement.