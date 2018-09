La troupe du théâtre Sous la chapelle présente une nouvelle pièce

Cette année encore, la troupe du théâtre Sous la chapelle s’envolera vers l’Europe pour représenter le Canada au prestigieux festival de théâtre francophone de la ville d’Arad, en Roumanie. Dans les 6 dernières années, la troupe de Philippe P. Gobeil s’est produite dans plusieurs pays d’Europe, notamment la Russie, l’Espagne et l'Italie.

Pour cette nouvelle production, M. Gobeil a adapté une nouvelle de Tonino Benacquista et a même reçu l’approbation (et des compliments) du célèbre auteur français qui songe à aller à la rencontre de la troupe en Roumanie.

Mais avant de quitter la belle province, la troupe du théâtre sous la chapelle vous invite à assister au fruit de son travail samedi le 6 octobre prochain. Dans une formule « souper-spectacle apportez votre vin », vous pourrez rencontrer les jeunes comédiens et assister à la seule représentation québécoise de leur pièce Les étoiles noires. Deux possibilités s’offrent à vous :

Formule souper-spectacle, dès 18h00 (35 $)

Spectacle seulement, dès 20h30 (10 $)

Tous les fonds amassés serviront à financer la troupe dans cette belle aventure. Billets en vente auprès des comédiens ou en appelant au 418-774-3709.

Synopsis : Véritables légendes du cinéma hollywoodien, Anne et Richard Taylor ont eu une brillante carrière. Un couple mythique qui n’a plus besoin de présentation. Leur talent a été célébré sur toutes les scènes et les écrans du monde. Véritables légendes du 7ième art et icônes d’une autre époque, ils demeurent pour tous le symbole ultime de la réussite et du véritable amour. Pourtant, derrière ces apparences se cache une toute autre histoire… Comme le disait si bien Voltaire : « il est bon nombre de gens, en ce monde, qui ont un double visage…»