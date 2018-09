Une quatrième Journée familiale à Saint-Simon

La municipalité de Saint-Simon-les-Mines invite la population à sa journée découverte sportive familiale qui se tiendra samedi, le 22 septembre. Il s’agit de la quatrième édition de sa grande Journée familiale. Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à la programmation.

Au programme : tyrolienne, atelier d’art nature, recherche d’or, maquillage avec le spécialiste Cléobule, atelier de soccer et tournoi de pétanque. Les activités se dérouleront entre 11 h et 17 h.

Un diner hot-dog et maïs sera offert sur place à un moindre coût. La journée familiale représente l’occasion parfaite pour les gens de de bouger en famille. Toutes les activités sont gratuites et auront lieu sur le site du chalet des loisirs.

À noter que la Journée familiale aura lieu beau temps mauvais temps.

Cette initiative du comité consultatif des loisirs a pour but de diversifier l’offre de loisirs de Saint- Simon-les-Mines en plus de mettre en valeur la famille et le sentiment d’appartenance à la communauté.

Le comité consultatif des loisirs a mis sur pied ce grand projet dans l’objectif d’augmenter l’achalandage à ses installations récréatives et de faire découvrir du nouveau aux petits et grands.