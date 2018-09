Les Etcheminois sont invités à participer aux Journées de la culture

La MRC des Etchemins encourage les etcheminoises et etcheminois à adhérer aux Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre prochain en participant aux activités gratuites inscrites à la programmation sur notre territoire et pour l’ensemble de la province.

Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, partout au Québec.

La programmation propose des incursions interactives dans les processus de création et les savoir-faire. Les milliers d’activités qui la composent sont organisées par des artistes professionnels, artisans et travailleurs culturels, gens d’affaires, enseignants et travailleurs communautaires, municipaux ou gouvernementaux.

Dans Les Etchemins, les activités prévues sont :

Atelier de calligraphie chinoise – le 29 septembre au Moulin La Lorraine, info 418 625-4400 ;

Autobus des trésors culturels – les 29 et 30 septembre avec la Municipalité de Saint-Zacharie, info 418 593-3010 ;

Circuit touristique et historique – les 29 et 30 septembre avec la Municipalité de Saint-Prosper, info 418 594-8135 ;

Les mots chantés avec l'Écho du Lac – le 30 septembre au Moulin La Lorraine, info 418 625-4400 ;

Entrée et visite des expositions gratuites – les 28, 29 et 30 septembre au Moulin La Lorraine, info 418 625-4400 ;

Exposition animée «De la graine à la toile de lin» – le 30 septembre à la Maison du Patrimoine de Saint-Magloire, info 418-257-2854 ;

Expositions d'artisanes et d'artisans –les 29 et 30 septembre avec la Municipalité de Saint-Prosper, info 418 594-8135 ;

Musique folk-pop avec le duo Fret Train – le 29 septembre à la Maison du Patrimoine de Saint-Magloire, info 418-257-2854 ;

Visite guidée de l'herbier médicinal – le 28 septembre au Jardin entre Ciel & Terre, info 418-257-2844

Pour plus d’information sur chacune des activités, contactez les organisateurs aux numéros indiqués ici haut ou visitez le site Internet www.journeesdelaculture.qc.ca.