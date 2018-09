La pièce de théâtre Shooter reportée à St-Georges

Les Amants de la Scène annoncent qu’ils ont procédé à un changement programmation 2018-2019.

Pour des raisons reliées à la santé d’une des comédiennes, les représentations de la pièce de théâtre SHOOTER, qui devaient avoir lieu les 28 et 29 septembre 2018 au Cabaret des Amants, ont été reportées au 29 mars 2019 à 20 h à la salle Alphonse-Desjardins (une seule date de report).

Les détenteurs de billets seront tous contactés personnellement afin de les aviser de ce changement à notre programmation et seront relocalisés dans la salle Alphonse-Desjardins. Les billets des 28 et 29 septembre 2018 ne sont donc plus valides et de nouveaux billets leur seront attribués. Les gens peuvent aussi se fair rembourser selon les politiques en vigueur.

L'organisation se dit désolée des inconvénients et tient à s'excuser auprès de sa clientèle.