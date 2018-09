La gang des Z'Alyres en spectacle à St-Joseph

C’est tout une veillée que prépare la gang des Z’Alyres, le samedi 13 octobre prochain avec un spectacle de chansons populaires des années 60 à aujourd’hui, à la salle l’Incomparé de Saint-Joseph-de- Beauce.

Les Z'Alyres, sont principalement des frères et des cousins, tous descendants d'Alyre Poulin de Saints-Anges. Composé de Bastien, Pascal, Mathieu et Philippe Poulin ainsi que de Sarah Cliche et Marie-Ève Hallé, ce groupe musical invite les gens à son party de famille. Son répertoire varié (rétro, pop, disco) et l'énergie contagieuse du groupe garantissent aux gens de passer une belle « veillée ». Une soirée durant laquelle ils pourront de danser sur des grands succès des années passées.

Les bénéfices engendrés iront à la Fondation Marguerite-Jacques dont la mission est d'aider les étudiants qui poursuivent des études en musique au Cégep ou l’Université́. La fondation profitera d'ailleurs de la soirée pour remettre ses bourses annuelles. De plus, les revenus de la soirée permettront à la Fondation de poursuivre son engagement envers les futurs musiciens.

Les billets pour ce spectacle sont en vente à l’hôtel de Ville de Saint-Joseph, le Marché Pierre- Jobidon et auprès des membres de la Fondation.