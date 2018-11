Activités à ne pas manquer le dimanche 30 septembre

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités pour le dimanche 30 septembre 2018, à Saint-Georges et en Beauce.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.

Le dimanche 30 septembre

À Saint-Séverin, dès 13h, a lieu le Festival du Film de Saint-Séverin.

À Saint-Georges, de 12h30 à 16h, a lieu la Montée des couleurs.

À Beauceville, de 10h à 16h, ont lieu les journées de la culture. Les activités au programme sont Les mots pour dire et comprendre, À la recherche du livre perdu et La Caravane du bûcheron et balado découverte.

À Saint-Joseph, dès 13h30, a lieu la journée de la culture. L’activité au programme est le vernissage d’exposition de l’artiste Paul Béliveau.

À Saint-Victor, dès 14h auront lieu les journées de la culture. Les activités au programme sont le Rallye de la poésie ainsi que les Contes et Légendes en chanson.

À Saint-Prosper, dès 9h30, a lieu l’exposition d’artisans et d’artisanes et le circuit touristique.