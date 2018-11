La 4e édition du Saint-Philibière aura lieu le 27 octobre

Le 27 octobre prochain, des citoyens et des élus organisent le Saint-Philibière à Saint-Philibert. Cet événement rassembleur, couru tant par les connaisseurs que par ceux qui sont ouverts aux découvertes, alliera la nourriture et les bonnes bières dans une ambiance festive. Pour cette quatrième édition, il y aura une dégustation d'un gin québécois.

Comme chaque année, les participants pourront se costumer. L'activité est aussi un prétexte pour célébrer l'Halloween. L'événement commencera à 18 h avec un apéro. Diverses bières pourront être savourées autour d'un repas préparé par le chef Marcel Létourneau, qui a une bonne réputation. Il est connu pour sa côte de bœuf de l’Arnold.

Ce repas principal (côte de bœuf, légumes au miel et gingembre et pomme de terre) suivra une entrée de crème de légumes d’automne. En terminant, un gâteau aux amandes et au sirop d’érable fera office de dessert.

À noter que le chansonnier Nicolas Loignon animera la soirée. Le festival se déroulera dans la salle communautaire de Saint-Philibert.