Québec solidaire veut bannir la vente des véhicules à essence dès 2030

Le parti de gauche Québec solidaire (QS) veut atténuer l'impact environnemental du parc automobile québécois. De manière progressive, il entend retirer des routes les véhicules à combustion interne.

Vers un parc automobile électrique de A à Z

Un gouvernement formé par les solidaires instaurerait temporairement un système de « bonus-malus » pour favoriser l’achat de véhicules électriques. Selon le plan proposé par le parti, seuls les véhicules électriques circuleraient sur les routes du Québec en 2050. La transition serait amorcée dès 2030.

« En jouant à l'autruche, les vieux partis font un pari dangereux. Dangereux pour notre environnement, dangereux pour notre économie, dangereux pour notre mode de vie. La transition aura lieu, que vous soyez prêts ou non, et elle passe entre autres par le transport collectif. Nous, à Québec solidaire, on est prêt. »

- Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Prioriser le transport collectif

Ayant l'intention d'améliorer la mobilité des personnes, Québec solidaire met en avant deux grandes mesures phares : réduire de moitié le prix du transport collectif et investir 7,6 milliards de dollars additionnels dans le développement des infrastructures pour un total de 13,3 milliards $, ce qui inclut les sommes prévues au plan québécois des infrastructures.

Ces mesures seraient instaurées pour « combler le retard du Québec en la matière » durant un hypothétique premier mandat de Québec solidaire.

« Les autres partis affirment sans rire que construire plus d'autoroutes va régler les problèmes de congestion à Montréal et à Québec. Ils suivent la vieille stratégie électorale de Maurice Duplessis, la "politique des petits bouts de route". Les experts savent que plus tu coules de l'asphalte, plus la congestion augmente, mais les partis continuent de penser que plus tu coules de l'asphalte, plus tu récoltes de votes », a fait valoir Ruba Ghazal, candidate du parti dans Mercier.

« Le plan de transition économique qu'on annonce aujourd'hui représente une occasion historique pour sortir de l'économie pétrolière canadienne. Le Canada de Justin Trudeau a fait son choix en engageant des milliards de dollars en fonds publics pour sauver le pipeline Trans Mountain et développer le pétrole sale de l’Alberta. C'est le projet national canadien sans états d'âme. Un Québec indépendant aura un nouveau projet national : la transition économique. Il faut retrouver notre ambition », a ajouté Sol Zanetti, candidat du parti dans Jean-Lesage.

Québec solidaire veut prendre à bras-le-corps les défis colossaux qui frappent aux portes du Québec en matière de mobilité.