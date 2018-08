Philippe Couillard courtise les électeurs de St-Georges

L’actuel premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était de passage au Centre de formation professionnelle Pozer de St-Georges en avant-midi. Il était notamment accompagné de la candidate pour le PLQ Gertrude Bourdon et de Paul Busque, l’actuel député et candidat dans Beauce-Sud. Le PM était aussi accompagné de Dominique Vien, la députée de Bellechasse et ministre responsable du Travail.

Le ministre Jean-Marc Fournier était également présent, mais il ne faisait pas partie du cortège officiel. Il est resté en retrait tout au long de la visite du premier ministre dans les locaux du CFP Pozer. Dans un premier temps, Philippe Couillard en a profité pour échanger avec des étudiantes en soins infirmiers.

L’exercice visait d’abord et avant tout à promouvoir le programme du PLQ en santé. Un exercice de communication conforme aux standards des campagnes électorales.

Le PLQ annonce notamment qu’il augmentera l’offre de soins à domicile. S’ils parvenaient à conserver le pouvoir, les Libéraux investiraient 200 M$ supplémentaires pour ajouter du personnel dans ce secteur.

Le PLQ s’engage aussi à répondre aux besoins croissants de main-d’œuvre dans le domaine de la santé en attirant et embauchant davantage de préposés aux bénéficiaires. M. Couillard parle aussi de valoriser davantage cette profession, étape essentielle au recrutement, estime-t-il.

De même, le parti veut procéder à l’embauche de 2000 infirmières-praticiennes spécialisées d’ici 2024-2025. Pour ce faire, Philippe Couillard pense qu’il faut assouplir les règles encadrant la pratique des infirmières via leur ordre professionnel.

Sur Paul Busque

Philippe Couillard a tenu à réitérer qu’il donnait son entier appui à Paul Busque. Questionné à ce sujet, M. Couillard a affirmé que l’enquête visant le Bureau du député ne remettait pas en question la confiance qu’il lui accordait. Le premier ministre a ajouté que les gens de la région semblaient très satisfaits du travail accompli par leur député actuel.

Notons que l'équipe du PLQ ne s’était réservée aucun temps spécial pour les journalistes de la région.

Sur Gertrude Bourdon

La nouvelle candidate vedette du PLQ, Gertrude Bourdon, a répondu à plusieurs questions des grands médias nationaux à l'issue de l'événement. À plusieurs reprises, Mme Bourdon a fait valoir sa « grande énergie » et sa détermination.

Ces derniers jours, Mme Bourdon a souvent fait les manchettes. On lui reproche notamment son manque de loyauté envers un ou l'autre des partis politiques dans la course.

Mme Bourdon avait entrepris des démarches auprès de la CAQ avant de retourner sa veste. Récemment, Mme Bourdon déclarait même qu'elle ne s'attendait pas à « marquer l'histoire » en se lançant en politique, une formule qui a été moquée par de nombreux chroniqueurs.