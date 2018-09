Le PLQ veut soutenir financièrement les aînés

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, veut que les aînés restent actifs au sein de leur communauté. Pour ce faire, il s’engage à les soutenir financièrement en posant des gestes concrets qui augmenteraient leur revenu disponible. Que les aînés choisissent de rester sur le marché du travail ou de demeurer à la maison.

Dans un deuxième mandat, le gouvernement du PLQ agirait donc « pour rendre plus attrayante la participation des aînés au marché du travail ».

Concrètement, le parti souhaite qu’une personne retraitée puisse bénéficier davantage de son revenu d’emploi en suspendant sa rente ou en la reportant jusqu'à 75 ans. Cette flexibilité permettrait également de bonifier la rente de l’individu de plus de 8,4 % par année.

Aujourd’hui, les aînés qui ne touchent que leurs revenus de retraite jusqu’à 34 000 $ sont exemptés d’impôt jusqu’à 22 600 $. Selon les calculs du PLQ, le montant exempté d'impôt atteindrait 24 000 $. Ces personnes garderaient donc 200 $ de plus dans leurs poches.



Ces engagements représentent des investissements additionnels de 153 M $ de dollars par année.

Rappelons que PLQ s'est déjà engagé à faire passer les investissements annuels en soins à domicile de 150 à 200 millions de dollars afin, notamment, d’embaucher plus de personnel et offrir plus de soins à domicile. De plus, le PLQ s'engage à rendre gratuits les soins dentaires de base pour les aînés à faible revenu.