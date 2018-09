Luc Provençal fait son bilan de mi-campagne

À deux semaines du jour du vote, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Beauce-Nord, Luc Provençal, dresse un bilan positif de sa campagne dans la circonscription.

Luc Provençal reçoit un accueil chaleureux sur le terrain, soutient-il ; il dit avoir grand plaisir à changer avec les citoyens aux quatre coins de la circonscription. Chaque jour, il rencontre un de ses anciens élèves, ce qui est loin de lui déplaire. M. Provençal dit privilégier le contact humain.

Le candidat affirme avoir un horaire bien rempli. Il rend visite à plusieurs entreprises jour après jour.

Engagements pour les familles et les producteurs agricoles

Luc Provençal se réjouit de certains engagements de sa formation politique qui sont au cœur des préoccupations des familles et producteurs agricoles de Beauce-Nord.

« Je pense notamment à la prématernelle 4 ans universelle et gratuite (mais non obligatoire), l’aide aux parents d’enfants handicapés et le dépistage systématique des troubles de développement des 0 à 5 ans. »

Les producteurs agricoles ne sont pas en reste avec le fonds d’investissement agricole de 50 millions de dollars par année (incluant l’agrotourisme) et l’instauration d’une exigence aux organismes gouvernementaux d’un minimum d’achat local.

Il se dit aussi très heureux de l’intention de la CAQ de créer un registre public des délinquants sexuels dangereux : « Les citoyens le veulent et le réclament depuis longtemps. Il est temps de faire plus et faire mieux que le gouvernement libéral. »

Beauce-Nord

Localement, le candidat beauceron a quelques dossiers qu’il compte « pousser » au sein du prochain gouvernement.

« Il est indéniable que la piste cyclable en Robert-Cliche doit être complétée pour unifier toute la Beauce sur une seule et unique véloroute digne de ce nom. »

L’amélioration du transport collectif, adapté et interurbain figure également dans ses priorités. « Il y a un grand coup à donner de ce côté, notamment un assouplissement des règles pour adapter le service aux réalités de chacune des régions. »

De plus, Luc Provençal compte être un partenaire de premier plan des municipalités de la circonscription qui ont ou auront des projets visant à développer ou accroître le nombre d’unités destinées aux aînés. « Vieillir dans la dignité, c’est aussi vieillir dans son milieu. »

Peu importe les dossiers qui atterriront sur son bureau, si cela répond aux aspirations des citoyens et que, bien sûr, cela a du sens, Luc Provençal est catégorique : « Des dossiers, j’en ai fait bouger à titre de maire, préfet ou président de la TREMCA. Sachez qu’il en sera de même comme député. »

Équipe de campagne

En plus du Comité d’action local (CAL) de la CAQ Beauce-Nord et de nombreux bénévoles, Luc Provençal compte aussi sur un appui non négligeable pendant cette campagne, celui des employés du bureau de circonscription du député sortant André Spénard.

« L’équipe au bureau d'André cumule plus de 30 années d’expérience en comté et en politique provinciale. Mélanie, Céline et Stéphane traitent annuellement quelque 350 ''dossiers citoyens'' sans compter plusieurs dizaines d’interventions auprès des cabinets de ministres, de ministères ou d’organismes gouvernementaux. Une chose est certaine : dès le 2 octobre au matin, les citoyens pourront compter sur une équipe d’expérience pour les servir », conclut M. Provençal.