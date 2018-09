Les solidaires veulent plus de culture en région

Les solidaires ont annoncé que leur gouvernement investirait dans le milieu culturel et mettrait sur pied un Fonds régional en culture. Le mandat de l’organisme serait de « distribuer équitablement les fonds publics entre les régions ». Les porte-parole du parti de gauche croit que les citoyens des régions n’ont pas suffisamment accès à la culture.

Les solidaires sont convaincus que les sommes investies dans la culture sont insuffisantes. Ils croient aussi que les efforts budgétaires en culture sont répartis inégalement d’une région à l’autre du Québec. Alors que les villes de Montréal et de Québec reçoivent un budget respectif de 286 $ et 313 $ par personne pour la culture, ce montant n’est que de 55$ par personne en moyenne ailleurs au Québec. Pour Québec solidaire, « il est essentiel de rétablir l’équité entre les régions afin de favoriser le développement d’une offre culturelle riche, diversifiée et accessible à tout le monde ».

« Un gouvernement qui a à cœur la culture québécoise doit mieux soutenir les artistes québécois et les organismes culturels, en particulier hors des centres urbains. Il doit aussi favoriser la découverte et l’intérêt envers notre culture en la rendant accessible à tous et toutes, partout », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois lors de ce point de presse.

Dès un premier mandat, un gouvernement solidaire mettrait sur pied un Fonds régional en culture destiné exclusivement aux artistes, aux organismes et aux producteurs culturels hors de Montréal et de Québec. Doté d’une enveloppe de 30 millions $ par année, sa mission sera de soutenir le rayonnement de la culture et des artistes professionnels en région.

Avec ce programme, Québec solidaire penserait stimuler la production d’œuvres culturelles, favoriser leur accessibilité et leur circulation sur tout le territoire tout en offrant de meilleurs revenus aux artistes et aux travailleurs et travailleuses.

Soutenir l’activité des artistes professionnels

Québec solidaire souhaite également s’attaquer à un autre problème de taille dans l’industrie culturelle : celui des conditions socioéconomiques des artistes professionnels. Un gouvernement solidaire débloquera des fonds de 4 millions $ afin d’offrir un soutien particulier aux travailleuses et aux travailleurs de la culture. Cette enveloppe budgétaire servira à soutenir financièrement les artistes et artisans lorsque leurs activités professionnelles sont atypiques ou temporaires.