Beauce-Nord: Olivier Dumais demandera un recomptage

Le candidat du Parti conservateur du Québec de Beauce-Nord était très bien entouré au pub Dix 93 à Sainte-Marie, hier soir à attendre avec impatience le dévoilement des résultats des élections. En effet, le restaurant était plein à craquer de ses centaines de partisans.

Mentionnons que la soirée a été plutôt mouvementée par les résultats qui ne cessaient de fluctuer, mais qui finalement n’ont pas été à la hauteur d’Olivier Dumais qui espérait représenter les citoyens de Beauce-Nord.

Dès la fermeture des bureaux de vote à 20 h, les résultats ont commencé rapidement à sortir un peu partout au Québec, mais les Beaucerons du Nord ont dû faire preuve d’une grande patience le tout se faisant attendre.

Finalement, vers 21 h, les résultats ont commencé à sortir plus rapidement et l’ambiance s’est mise à être moins à la fête en voyant que leur candidat était loin derrière le député sortant Luc Provençal. Les gens ont commencé à quitter l’établissement après l’annonce de la défaite du chef conservateur Éric Duhaime.

D’ailleurs, Olivier Dumais est bien déçu de la défaite de son chef, disant que c’est une voix qui devrait se faire entendre et que malheureusement elle devra la faire entendre par la bande.

Vers les 22h, il y a eu un revirement de situation, le candidat conservateur est venu se rapprocher du député sortant, redonnant de l’espoir aux partisans dévoués qui tenaient à rester.

En fin de soirée, les quelques personnes restantes étaient survoltées de voir l’écart devenir de plus en plus petit.

Une finale qui se fait attendre

Malheureusement, un peu avant minuit Élections Québec n’affichait plus aucun nouveau résultat et il ne restait plus que deux boîtes. Au final, le candidat conservateur a décidé de laisser les quelques valeureux retourner à la maison croyant que le verdict tomberait que ce matin.

« Ce fut beaucoup d’émotions, les amis, la famille, les bénévoles, les partisans c’est le fun. C’est une belle expérience et je suis content de l’avoir vécu. On l’a fait comme il faut et jusqu’au bout. Je suis fier de l’avoir fait sans avoir joué la game du méchant qui tape sur les autres partis. J’ai respecté tout le monde là-dedans et je me suis respecté », mentionne Olivier Dumais.

Ce n'est qu’à minuit 45 que l’on a annoncé la victoire du député caquiste sortant Luc Provençal, qui entamera son deuxième mandat.

Possible recomptage

Toutefois, M.Dumais ne compte pas en rester là et a mentionné à EnBeauce.com qu’il pensait réellement redemander un recomptage ne voulant pas laisser de côté le rêve de troquer sa place à l'hôtel de ville de Saint-Lambert-de-Lauzon pour celle à l'Assemblée nationale.

« 372 votes annulés dans Beauce-Nord je trouve cela beaucoup, je ne sais pas si c’est habituel, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que pour le bien de la région de Beauce-Nord on va demander probablement un recomptage », explique-t'il.

De plus, mentionnons que si au départ on refusait d’annoncer les résultats officiels c’est qu’il manquait encore deux boîtes à dépouiller et pour le candidat défait il s’agit d’une situation inhabituelle. On parle également d'un écart de seulement de 202 votes.

Un travail d'équipe

Il ne cache pas que le fait qu'il soit maire de Saint-Lambert-de-Lauzon l'a fortement aidé durant sa campagne, en plus d'avoir reçu l'appui important de son chef, Éric Duhaime.

N'étant pas élu, il pourra garder sa place de maire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Il tenait à dire quelques mots aux Beaucerons. « Merci. Gardez espoir! L’espoir est toujours là et merci de votre appui. Je sais que vous êtes peut-être déçu qu’il n’y ait pas de résultats ce soir, mais demain je pense qu’on va avoir une surprise », nous avait-il dit avant d’apprendre plus tard qu’il ne deviendrait pas le nouveau député de Beauce-Nord.

Voici les résultats officiels du scrutin :

Luc Provençal — Coalition avenir Québec

Voix: 14 590 - % du vote: 43,43% - Majorité: 202 - RÉÉLU

Olivier Dumais — Parti conservateur du Québec

Voix: 14 388 - % du vote: 42,83%

Paméla Lavoie-Savard — Parti québécois

Voix: 1994 - % du vote: 5,94%

François Jacques-Côté — Québec solidaire

Voix: 1522 - % du vote: 4,53%

Clermont Rouleau — Parti libéral du Québec

Voix: 951 - % du vote: 2,83%

Gwendoline Mathieu-Poulin — Climat Québec

Voix: 146 - % du vote: 0,43%