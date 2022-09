Don aux pompiers du Honduras de matériel de combat incendie

Le Service de sécurité incendie de Ville de Saint Georges vient de procéder à la remise de matériel de combat désuet, dans le cadre du projet Tela Bomberos, initié depuis plusieurs années par un pompier de Longueuil.

Ce matériel, dont la durée de vie, selon les normes du Québec, était terminée, sera redistribué dans des casernes de pompiers au Honduras.

Parmi le matériel de combat qui a été remis, mentionnons notamment 23 habits de combat, 11 casques de pompier, 14 paires de bottes, 20 paires de gants, trois cagoules, 18 paires de Bamas, un ceinturon de pompier avec clé, 17 vestes de sécurité, cinq sous-vêtements couvre-tout, quatre chemises et deux manteaux.

Aide depuis 2006

Le responsable de cette collecte, Normand St-Pierre, un pompier de Longueuil, recueille du matériel de combat contre les incendies depuis 2006.

C’est à la suite de la visite d’une caserne incendie au Honduras qu’il a constaté que les pompiers de l’endroit se rendaient sur les lieux d’un sinistre sans aucun équipement de protection. Après cette visite, il a débuté la collecte de matériel désuet au Québec pour venir en aide à ses homologues d’Amérique centrale.

« Nous sommes heureux de donner une deuxième vie à ces équipements que nous ne pouvions plus utiliser en vertu des règles gouvernementales. D’autant plus fier d’offrir un minimum de sécurité à des personnes qui mettent leur sécurité et leur vie en péril », a souligné le directeur du Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges, Sylvain Veilleux.