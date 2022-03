Beauceville veut en finir avec la piste cyclable

Les élus de la Ville de Beauceville aimeraient bien que la portion de la piste cyclable, qui traverse la municipalité, soit complétée au cours de la prochaine année.

C'est le conseiller du District 6, Vincent Roy, qui a mené la charge hier soir, en séance de conseil, réclamant des intervenants impliqués, à savoir le ministère des Transports, la MRC Robert-Cliche et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, d'avoir des échéanciers plus précis pour que la piste soit opérationnelle d'un bout à l'autre.

D'abord, le tronçon entre la limite territoriale de Saint-Joseph-de-Beauce et l'entrée Nord de Beauceville n'est toujours pas asphaltée et aucune annonce en ce sens n'a été faite.

À cette entrée Nord, une traverse de la Route 173 (aux environs de Beauce Auto) doit être aménagée par le MTQ.

La finalisation du tracé urbain doit aussi être réalisée alors qu'il manque encore des clôtures, la réparation des glissements de terrain qui se sont produits voilà plus d'un an, ainsi que la signalisation appropriée des anciens passages à niveaux.

Le plus gros chantier de la véloroute pour Beauceville sera contredit la traverse souterraine à la hauteur du Parc-des-Rapides-du-Diable. Le maire, François Veilleux, a confirmé que le MTQ avait approuvé un concept de passage qui demandera des déboursés estimés à 1,9 M $. Le premier million serait disponible dans les fonds dédiés à la piste cyclable que gèrent la MRC Robert-Cliche mais il reste à trouver les 900 000 $ restants.

En attendant, la Ville de Beauceville voudrait installer des blocs de ciment le long de la 173 pour former un entonnoir de circulation et permettre une traversée plus directe de la route pour joindre le stationnement de la halte du parc.

Enfin, un pont de traverse entre Beauceville et Notre-Dame-des-Pins, endommagé par les inondations voilà trois ans, doit être réparé et serait la responsabilité du MTQ, a signalé M. Roy qui a rappelé que la piste est propriété du ministère des Transports, que la MRC en est la locataire et que la Ville de Beauceville est sous-locataire de la portion qui la concerne.

Aréna: inauguration en septembre

Si tous les travaux d'aménagement sont entièrement complétés et que le financement de commanditaires est terminé, c'est en septembre prochain que sera officiellement inaugurée le nouvel Aréna EJM/René-Bernard.

C'est du moins ce qu'a confirmé la conseillère du District 3, Marie-André Giroux, en séance de conseil hier soir.

La cérémonie d'ouverture de l'édifice sportif, en opération depuis juillet 2021, devait avoir lui en octobre de la même année mais parce que certains éléments de construction n'étaient pas complétés, notamment en raison de rupture de stock, — en plus de la pandémie, on avait décidé de repousser le tout.

Mme Giroux a aussi confirmé que la quadruple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin, prendrait part à cette inauguration.