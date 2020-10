Une fenêtre se casse dans votre maison: que faire? 

Lorsqu’une fenêtre se casse dans la maison, il faut soit la réparer ou la changer. Tout dépend de l’état de la fenêtre en question. Si celle-ci est fortement endommagée, la seule solution envisageable est de la remplacer. Vous devrez alors débourser 1000 $ au total. Si vous êtes à court d’argent, il est possible de choisir un prêt à court terme.

Cependant, dans la majorité des cas, il suffit de la faire réparer pour environ 300 $. Si votre fenêtre ne comporte que des dégâts mineurs et qu’il s’agit d'un simple vitrage (plutôt qu’un double ou un triple vitrage), vous pouvez la faire réparer vous-même si vous êtes habile manuellement.

Comment réparer soi-même une fenêtre fissurée?

Si votre fenêtre ne comporte que des dégâts mineurs, il est possible de réparer les fissures soi-même. Appliquez une simple couche de vernis à ongles transparent sur la fissure en question à l’aide d’une brosse. Laissez sécher et répétez l’opération jusqu’à ce que le vernis soit au même niveau que la vitre.

Vous pouvez éliminer les rayures en surface en utilisant un peu de dentifrice, un chiffon non pelucheux et un peu d’huile de coude. Les dentifrices blanchissants sont les plus efficaces.

Comment réparer soi-même une fenêtre cassée?

La première chose à faire est de mettre des gants épais pour se protéger des coupures et des lunettes de protection en cas de projection. Ramassez tout le verre brisé au sol s’il y en a et mettez du papier journal pour ramasser les morceaux de vitres à venir.

Retirez ensuite votre fenêtre et placez-la sur une surface plate (sur une table de préférence). À l’aide d’un pistolet à air chaud, faites ramollir le vieux mastic qui sert à maintenir la vitre en place et retirez-le à l’aide d’un couteau de plâtrier. Enlevez la vitre cassée et nettoyez votre cadre en bois avec un chiffon humide.

Ajoutez ensuite une couche d’huile de lin sur le cadre pour que le mastic y adhère plus facilement. Roulez le mastic pour que celui-ci ait la forme d’une corde mince. Insérez-le dans le cadre de bois en l’aplatissant pour que celui-ci adhère mieux à la surface.

Prenez la nouvelle vitre et déposez les bords sur le mastic en s’assurant qu’elle soit centrée. Appuyez sur les bords du cadre pour une meilleure adhérence. Vous pouvez placer des pointes de vitrier pour une meilleure fixation. Ces derniers doivent être à une distance de 15 cm.

Appliquez ensuite un joint autour de la vitre. Pour ce faire, roulez du mastic sous forme de corde pour obtenir 0,75 po d’épaisseur. Gardez une taille uniforme tout au long de la corde. Pour un meilleur lissage, appuyez sur le mastic avec de l’huile de lin.