Un don de la RBC pour l'organisme Havre l’Éclaircie 

L'organisme Havre l’Éclaircie vient de recevoir un don 5 000 $ de RBC Banque Royale afin de soutenir sa mission qui est d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire les femmes victimes de violence conjugale ainsi que leurs enfants.

Guylaine Labbé, vice-présidente, services commerciaux et Brigitte Busque, directrice de comptes, services commerciaux de RBC Banque Royale (succursale de Saint-Georges) se sont déplacées dans la ressource pour remettre le chèque à Isabelle Fecteau, directrice du Havre l’Éclaircie.

RBC appuie les collectivités du monde entier en parrainant des initiatives sous forme de dons. L’institution bancaire est l’initiatrice du Projet Bien-être mental des jeunes RBC. L’objectif est de soutenir les programmes qui aident les jeunes et leurs familles à recevoir ponctuellement les soins dont ils ont besoin. « Les femmes victimes de violence conjugale doivent avoir accès à des ressources pour elles, mais aussi à des interventions adaptées selon l’âge et les besoins de leurs enfants », indique-t-on par voie de communiqué de presse.

Le don remis à l’organisme permettra de poursuivre le mandat de la ressource qui est d’offrir un suivi aux enfants âgés entre 5 et 17 ans, de leur permettre de s’exprimer sur ce qu’ils vivent, de se confier sur ce qui se passe dans leur famille et de les aider à trouver des réponses à leurs questionnements et leurs inquiétudes.

La directrice du Havre l’Éclaircie, Isabelle Fecteau, a tenu à remercier RBC Banque Royale de s’allier à la cause des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. « Les enfants qui vivent dans une famille affectée par une dynamique de violence conjugale sont aussi des victimes. Les interventions d’une équipe spécialisée sont requises pour informer les enfants sur la violence conjugale, les déresponsabiliser de celle-ci, leur trouver des stratégies de protection et leur permettre de développer des qualités résilientes », se souligner Mmme Fecteau.

Les femmes victimes de violence conjugale peuvent communiquer directement, 24 heures sur 24, avec Havre l’Éclaircie par téléphone au 418-227-1025 ou par Messenger (page Facebook).