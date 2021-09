Le 33e « Brunch du cœur » s'en vient

La 33e édition du Brunch du cœur, connu anciennement comme le Brunch de président, aura lieu le 17 octobre au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

Pour une deuxième année, les participants auront un repas créé par Les Pères Nature à emporter.

Cette année, la thématique est Bruncher pour une communauté en santé. La santé est au cœur de la mission de la fondation et le comité souhaite maintenir cette belle tradition en ajoutant un volet communautaire. Cette année, les acheteurs de billets pourront aussi choisir de donner leur billet à un organisme communautaire participant ou de le conserver pour déguster le repas. Les organismes participants seront dévoilés dans la semaine du 11 octobre prochain.

Les brunchs comprennent un croissant multigrains garni de dinde et de fromage sauvagine, des fruits, un yogourt avec céréales, une mini-brioche à la cannelle et leur jus de mangue.

La distribution des brunchs aura lieu le dimanche 17 octobre, entre 8 h et 11 h, dans le stationnement du Complexe communautaire-santé Rodrigue et Filles (Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges). Richard Poulin, président de la Fondation, invite la population à participer en grand nombre à cette activité-bénéfice qui permet de soutenir les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce- Etchemin.

Vente de billets

Pour vous procurer un billet au coût de 20 $, vous pouvez le faire via le site Internet de la Fondation (www.fondation.coeur.ca), en vous rendant au siège social du lundi au jeudi de 8 h à 19 h, le vendredi de 8 h à 16 h et le samedi de 8 h à 12 h ou encore auprès du personnel ou des administrateurs de la Fondation.

Les personnes intéressées devront acheter leur billet au plus tard le mardi 12 octobre. En prime, chaque acheteur aura la chance de remporter un prix mystère qui sera dévoilé le jour de l’événement.