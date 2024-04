Sainte-Marie: 18 cas de coqueluche à la polyvalente Benoît-Vachon

Plusieurs cas de coqueluches ont été répertoriés dernièrement en Chaudière-Appalaches, notamment à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie où il y a pour le moment 18 cas recensés, ce qui en fait l'éclosion la plus active.

À l'échelle régionale, la plupart des infections actuelles sont chez des jeunes en âge scolaire (du primaire et du secondaire), ainsi que des adultes de moins de 50 ans, selon ce qui a été indiqué par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches à EnBeauce.com.

De ce fait, les places où des cas ont été signalés sont principalement des écoles. La Beauce, les Etchemins et plus récemment la Nouvelle-Beauce sont les régions où le CISSS répertorie le plus grand nombre de cas.

Pour l’année 2024, il y a eu 182 cas à ce jour en Chaudière-Appalaches. D’autres régions sont touchées, comme l’Estrie qui en rapporte plus de 300 pour la même période. La province en rapporte près de 700 cas en 2024.

Notons cependant que pour ce qui est de la tuberculose, aucun cas n'est à signaler à ce jour.

Sensibilisation et protection

« Nous tenons à mentionner que tous les cas potentiels sont sous enquête afin de pouvoir aviser les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec des personnes ayant diagnostiqué avec les cas confirmés. Notamment, des lettres sont envoyées dans les écoles », a précisé l'organisation de santé publique.

Les personnes qui ont pu être en contact avec des cas confirmés et qui présentent des symptômes tels qu’une fièvre légère; des écoulements nasaux; de la rougeur des yeux, accompagnée de larmoiement ainsi que de la toux doivent consulter un médecin pour obtenir un antibiotique (si le diagnostic de coqueluche est retenu) ce qui va réduire leur période de contagiosité.

La santé publique offre un traitement préventif pour les contacts vulnérables selon certains critères (certaines femmes enceintes et certains enfants de moins de 12 mois) afin de prévenir des cas chez les personnes à risque de complications graves.

La vaccination est également offerte dans le contexte d’un rattrapage chez les enfants qui n’ont pas été adéquatement vaccinés dans l’enfance. Il faut noter que la vaccination ne prévient pas à 100% la maladie tout au long de la vie. L’objectif du programme de vaccination est de prévenir les complications de la coqueluche chez les plus vulnérables, c’est-à-dire les bébés de moins de 12 mois.