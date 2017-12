Valérie Létourneau se battra ce soir en Angleterre

Pour la première fois en près plus d’un an, Valérie Létourneau remontera dans l’octogone. Ce soir (15 décembre), à Newcastle, en Angleterre, elle affrontera Kate Jackson.

Ce combat de poids mouches, opposant Létourneau (8-6-0) à Jackson (9-2-1), sera en demi-finale de Bellator 191. Bellator est également le nom de l’organisation avec laquelle l’athlète de la région a signé en vue de poursuivre sa carrière. En février 2016, la combattante québécoise avait quitté l’UFC à la suite de trois revers consécutifs.

Sur le site internet de Bellator, la combattante parle de ses débuts dans le monde des arts martiaux mixtes et a mentionné qu’elle s’est beaucoup entraînée lors de la dernière année. « Je n’ai plus de temps à perdre et je suis avec Bellator pour remporter la ceinture. C’est mon seul objectif. »

« Il me reste environ deux ans devant moi et ce sera les plus belles années de ma carrière », a-t-elle ajouté.

Létourneau devait faire ses débuts avec Bellator en juillet dernier face à Emily Ducote, mais avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure lors de son camp d’entraînement.

Son dernier combat était en décembre de l’an dernier alors qu’elle avait perdu face à Viviane Pereira dans l’UFC.