Le Cleri Sport poursuit sa séquence victorieuse

En signant une victoire de 6 à 2 hier soir (19 janvier) au domicile des Beaucerons de Sainte-Marie, le Cleri Sport a poursuivi sa séquence victorieuse à quatre.

« Sans dire qu’on a été parfaits, on a joué un excellent match. Les replis défensifs ont été bien exécutés et on a fait les jeux simples. On a carrément été les meilleurs sur la glace », a commenté l’entraîneur-chef du Cleri, Stéphane Poulin.

C’était la soirée des doublés puisque Frédéric Michaud, Jacob Roy et Nickolas Morin ont chacun inscrit deux buts. Celui qui trône au sommet des meilleurs pointeurs du circuit, Édouard Giguère, a revendiqué deux passes.

Jamieson Lagrange était devant la cage de l’équipe de Saint-Georges pour cette rencontre.

Le Cleri disputera son prochain match jeudi (25 janvier) lors du tournoi de Shawinigan.

Les Bulldogs signent une victoire de 6 à 4

Les Bulldogs de Beauce-Centre ont aussi remporté leur rencontre d’hier soir en disposant des Bulls de St-Prosper 6 à 4.

Jonathan Veilleux – avec une paire de buts – Félix Poulin, Jérémy Labbé, Lous-Antoine Rochette et William Veilleux ont été les buteurs pour l’équipe victorieuse.

William Poulin, Stéphane Pruneau et Maxime Cormier ont été les buteurs pour les Bulls. Ce dernier a inscrit deux buts.