Super Bowl LII : prédictions des connaisseurs de football de la région

EnBeauce.com a parlé avec quelques sportifs du milieu du football de la région afin d’avoir leur prédiction en vue du Super Bowl de ce soir entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie.

« Ce sera une rencontre serrée et les Eagles vont l’emporter par quatre »

Antony Auclair, ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay.

« Je crois que les Pats vont gagner 28-24. »

Adam Auclair, demi-défensif du Rouge et Or de l’Université Laval

« En tant que fan des Eagles, je prédis une victoire de mon équipe 31 à 28. La résilience et l’esprit de famille du groupe va aider à l'emporter face aux Patriots. »

Jimmy Boulet, entraîneur-chef des Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin

« Je crois et j’espère que les Patriots vont gagner, mais c’est certain que ce ne sera pas facile parce que les Eagles ont une équipe complète et très bonne. »

Jacob Gosselin, quart-arrière des Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin