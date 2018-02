Le Cleri Sport vient à bout des Bulls deux fois plutôt qu’une

Le Cleri Sport de Saint-Georges avait sur sa route les Bulls de Saint-Prosper lors de la dernière fin de semaine, et ce, deux fois plutôt qu’une. La troupe de Stéphane Poulin a remporté les deux parties 6 à 3 et 4 à 2.

« On n’a pas joué un grand match, mais je m’attendais à ce genre de rencontre, a dit d’entrée de jeu l’entraîneur-chef du Cleri, Stéphane Poulin. Par contre, on a gagné et on a contrôlé la grande partie de la rencontre. »

Le Cleri disputait son premier match depuis la finale du tournoi qu’il a perdu à Shawinigan il y a une semaine.

« L’émotion et l’intensité n’étaient pas au rendez-vous », a-t-il ajouté sur la première rencontre de la dernière fin de semaine, celle de vendredi (2 février) à Saint-Prosper.

Vincent Drouin – avec une paire de buts - , Cédric Poulin, Charles-Étienne Roy, Nickolas Morin et Antoine Veilleux ont été les buteurs pour l’équipe gagnante.

Jérémy Dubé, à deux reprises, et Olivier Beaulieu ont assuré la réplique pour les Bulls.

Victoire malgré un alignement réduit

Le lendemain, mais cette fois à Saint-Georges, le Cleri était toujours privé d’Édouard Giguère (suspendu), mais également de quelques joueurs réguliers en raison de blessures.

« On avait cinq joueurs midget dans notre alignement et ils ont fait du bon travail. Heureusement, ils ont bien répondu et on a gagné. C’est tout ce qui compte », a commenté Poulin.

Quatre joueurs différents ont secoué les cordages pour le Cleri : Philippe Hamel, Jacob Roy, Cédric Poulin et Nickolas Morin.

William Breton et Samuel Turcotte ont répliqué pour les Bulls.

Prochains matchs

L’équipe de Saint-Georges disputera son dernier match avant le début des séries éliminatoires vendredi (9 février) à 19 h 50 à Lévis face au Lévy Honda.

Quant aux Bulls, ils ont encore deux rencontres à jouer avant le début des séries. La première est vendredi à 21 h pour la visite des Canotiers de Montmagny et le lendemain alors que le Model de Lotbinière sera le visiteur à 19 h 30.