Raphaël Lessard en route pour le Anderson Motor Speedway

Le pilote automobile Raphaël Lessard, membre du programme de développement de pilotes TRD de Toyota, disputera le Racing Brotherhood Foundation Border War 150, une course de 150 tours sur le Anderson Motor Speedway en Caroline du Sud (États-Unis). C’est dans le cadre d’un rendez-vous entre les séries Southern Super Series (SSS) et Cars Response Energy Tour que Raphaël prendra le départ de cette épreuve.

Le jeune pilote de 16 ans tentera de répéter ses exploits d’il y a deux semaines au volant de sa voiture FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry #51 préparée par l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM) et de signer sa deuxième victoire de la saison.

L’ovale de 3/8 « miles », comportant deux virages de 14 degrés, la ligne droite avant de 3 degrés et la ligne droite arrière de 6.5 degrés, sera certainement l’hôte d’une épreuve enlevante. Les 150 tours seront ponctués de « neutralisations de compétition », c’est-à-dire de neutralisations obligatoires, ce qui rend habituellement les courses plus intéressantes par rapport aux stratégies d’équipe.

Pour regarder l’épreuve, les amateurs de course peuvent se diriger sur le site https://carstour.tv pour une diffusion en direct et payante.

Pour connaître les chronométrages en temps réel, visitez Race Monitor. De plus, pour ceux et celles qui le désirent, rendez-vous dès 18 h 30 à la Cage-Brasserie Sportive, qui diffusera la course sur des écrans géants.