Les Jarrets Noirs signent une dixième victoire consécutive

Les Jarrets Noirs de Beauce ont terminé leur saison régulière locale sur une bonne note en infligeant une correction de 15 à 0 au Laurier Trévi de Victoriaville. C’était une dixième victoire consécutive pour les Jarrets Noirs. Dans la victoire, Pierre-Nicolas Bédard a produit cinq points, dont trois sur un circuit.

Jimmy Chabot était au monticule pour cette dernière rencontre locale de la saison régulière des Beaucerons.

Les Jarrets Noirs amorçaient cette partie en étant assurés de terminer la saison au premier rang du classement général.

Peu importe, les locaux ne sont pas assis sur leur laurier en marquant cinq points dès la première manche.

Frédéric Parent a produit le premier point à l’aide d’un simple qui a permis à Yanick Lachance de croiser le marbre. Le vétéran Mathieu Vachon a quitté la rencontre après sa présence au bâton. Vachon a frappé un roulant et s’est blessé à une jambe lors de sa course au premier. Sur la séquence, il a tout de même produit le cinquième point des Jarrets Noirs.

La défensive des locaux a donné un coup de main à Chabot en deuxième manche en réalisant un beau double jeu pour mettre fin à la manche.

Après avoir ajouté deux points en fin de deuxième manche, les Jarrets Noirs ont récidivé avec cinq points en troisième. Pierre-Nicolas Bédard en a profité pour frapper un coup de circuit (3e) alors que Marc-Antoine Perron-Rousseau et Bernard Parent étaient sur les sentiers. Le pointage était alors de 12 à 0.

Bédard a fait parler son bâton une fois de plus en quatrième manche en claquant un double bon pour deux points.

Avec un pointage de 15 à 0 en cinquième manche, Jimmy Chabot a terminé la rencontre en retirant les deux derniers frappeurs du match au bâton.

Pierre-Nicolas Bédard et Yanick Lachance ont été parfaits au bâton avec quatre coups sûrs en autant de présences. Bernard Parent a bien fait également en produisant quatre points. Marc-Antoine Perron-Rousseau a frappé trois coups sûrs en trois présences, en plus de soutirer un but sur balle et a croisé le marbre quatre fois.

Pour ce qui est de Jimmy Chabot, l’as lanceur a lancé un match complet de cinq manches, n’accordant que deux coups sûrs, tout en retirant cinq frappeurs au bâton.

Fait à noter, les Jarrets Noirs n’ont subi aucune défaite au Centre sportif Lacroix-Dutil cette saison en onze affrontements.

« Nous avons terminé la saison locale comme nous l’avons commencée, a résumé l’entraîneur-chef, Jonathan Gilbert. Nous sommes difficiles à battre à domicile, ce qui augure bien pour les séries éliminatoires. »

La prochaine rencontre des Jarrets Noirs sera la dernière du calendrier régulier. Ils rendront visite au Brock de Drummondville le vendredi 3 août, à 20 h 30, au Stade Jacques-Desautels.