Raphaël Lessard se battra pour la victoire en Caroline du Nord

Fort de deux victoires cette saison, Raphaël Lessard se rendra du côté de Newton, en Caroline du Nord, pour le Throwback 276 dans la série Cars Response Energy Tour.

C’est sur l’ovale du Hickory Motor Speedway qu’il effectuera une course de 138 tours. Il s’agit d’un tracé de 0.363 mille, avec une inclinaison de 14 degrés dans les virages 1 et 2, et une inclinaison de 12 degrés dans les virages 3 et 4.

Le 5 mai dernier, M. Lessard était au Hickory Motor Speedway pour une épreuve de la série CARS Response Energy Tour. Il avait terminé en 12e position après avoir reçu une pénalité pour un accrochage dans les derniers tours avec une voiture.

Après six départs dans la série CARS Response Energy Tour Super Late Model, le pilote de la voiture #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) se retrouve en première position au classement des pilotes, deux points devant Jared Fryar. Lessard est d’ailleurs le champion 2016 de cette série.

Regarder l'épreuve

Vous pouvez regarder l’épreuve sur Cars Tour TV (option payante) à compter de 20 h. Sinon, vous pouvez suivre les temps en direct sur l’application mobile Race Monitor. De plus, pour ceux et celles qui le désirent, rendez-vous dès 19 h à la Cage-Brasserie Sportive (cage.ca/saint-georges-de-beauce) et au Resto l’Express au 788, avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, qui diffuseront la course sur écrans géants.

La prochaine course

La prochaine épreuve de Raphaël Lessard sera en sol québécois lors du tant prisé Grand Prix de Trois-Rivières. Il se frottera aux meilleurs de stock-car de la série CSCC LMS dont l'épreuve sera présentée le dimanche 12 août, tout juste après la course de NASCAR Pinty’s.

À la demande de plusieurs de ses partisans, Raphaël Lessard a mis sur pied une campagne de financement sociale. Allez sur ce lien pour en savoir davantage et pour l'encourager : https://makeachamp.com/fr/raphaellessardracing.