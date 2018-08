La Place des Jeux Desjardins a contribué au succès des Jeux du Québec à Thetford

À l’occasion de la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines, Héritage Centre-Ville a su créer un lieu de rassemblement exceptionnel dont l’objectif était de pouvoir célébrer tous ensemble, dans un lieu unique, les Jeux du Québec 2018. C’est donc du 28 juillet au 3 août dernier que de nombreuses activités et spectacles gratuits étaient offerts à la population locale et aux visiteurs.

Une programmation impressionnante, diversifiée et haute en couleurs a su conquérir les milliers de participants. Journée gourmande, marché public, District Legacy, séances de yoga, spinning, zumba, pound fitness, expositions de voitures Mustang et anciennes, improvisation, cirque de rue, spectacle d’humour et prestations musicales en plus d’espaces permanents, tels que l’espace détente Karibu, terrasse, jeux gonflables, feux et BBQ ont marqués cette semaine d’activités.

« La Place des Jeux Desjardins nous a permis de valider certaines idées que nous voulions mettre de l’avant pour le centre-ville. Nos différentes activités ont connu un véritable succès, et plus particulièrement l’Happening cuisine de rue qui a attiré une foule monstre lors de la dernière soirée », mentionne monsieur Mathieu Desmarais, coordonnateur d’Héritage Centre-Ville.

Du côté de l’organisation de la 53e finale des Jeux du Québec, la Place des Jeux Desjardins a su contribuer à la réussite globale de cette finale. « Lorsque nous avons contacté Héritage Centre- Ville pour créer la Place des Jeux nous étions convaincus qu'ils allaient offrir une programmation exceptionnelle tout comme l'ensemble de leurs événements au centre-ville. Nous sommes très heureux de la qualité de la programmation offerte qui reflète de façon remarquable cette 53e finale des Jeux du Québec », mentionne monsieur Guy Bérard, directeur général de la 53e finale des Jeux du Québec.