24 h de soccer au profit de la jeunesse sportive

Pour une quatrième année, le 24 h Manac bat son plein au terrain de soccer synthétique, situé près du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges. Pour l’occasion, chacune des 23 équipes jouera au minimum 4 parties de 30 minutes, que ce soit de jour, de soir ou même de nuit. Cette compétition sportive amicale a été mise sur pied afin d’aider à financer l’association du soccer mineur de Saint-Georges, qui comporte plus de 1000 jeunes joueurs annuellement. Les fonds amassés serviront, entre autres, à maintenir le coût des inscriptions abordables et à offrir plus de services aux jeunes.

Cette année, l’organisation a atteint un nombre d’équipes record de 23, dont certaines viennent même de l’extérieur de la région, ce qui correspond à plus de 250 joueurs qui viendront s’affronter dans l’une des catégories de jeu. Tout type de personne peut y trouver son compte lors de ce tournoi, que ce soit débutant, intermédiaire ou compétition, cependant, ceux qui ont été dans une équipe senior récemment ne peuvent prendre part au tournoi.

Participer à un événement comme celui-ci se veut en quelque sorte une aventure. Le comité organisateur est sur place en tout temps, et plusieurs familles dorment sur les lieux, dans leur voiture. L’achalandage sur le site est sensiblement le même le jour et la nuit, et l’ambiance ne ressemble pas à celle d’un match sportif ordinaire. Aussi, étant donné la participation de plusieurs immigrants, cette compétition se veut également une belle activité d’intégration pour plusieurs, qui viennent partager le plaisir de jouer un sport qui était présent dans leur pays, selon Jean-Bernard Vin, directeur général de l’Ascalon Saint-Georges.

Au terme de ce tournoi, les organisateurs s’attendent d’amasser environ 17 000 $, nous mentionne Frédéric Pelletier, vice-président de l’association. Plusieurs commanditaires viennent également en aide à l’organisation de tout cela, dont Manac, qui est le partenaire principal. Pour cette édition, tous les besoins en termes de commanditaires ont été comblés, cependant il y a certains défis à relever afin d’accroître les bénéfices lors de prochaines éditions.

En effet, depuis le début de la création du 24 h Manac, le nombre d’équipes participantes est assez stable. Contrairement au hockey, qui est davantage ancré dans la culture québécoise, le soccer attire moins de gens, ce qui rend la promotion de l’événement plus difficile. Pour les prochaines éditions, un des objectifs serait d’augmenter le nombre d’équipe participante, en recrutant davantage au niveau des entreprises locales. Ils espèrent également que les équipes de l’extérieur, qui sont venues découvrir l’événement cette année, contribueront à son rayonnement.