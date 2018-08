Dernière compétition de la saison pour le club Vachon Subaru Beauce

Sept coureurs du club beauceron étaient à Saint-Georges en fin de semaine. Dans la catégorie atome, Gabriel Grégoire et Marguerite Blais. Dans la catégorie Pee Wee, Cédrick Grégoire, Nathan Pellerin et Nicolas Blais. Dans celle des minimes, Evelyne Lacasse et celle des cadets, Philippe Lacasse.

Les championnats espoir à St-Georges, dont les des parcours sont considérés difficiles sur les plans technique et physique, ont encore tenu promesse. Parmi les épreuves : les jeux d'habileté pour les bibittes à Pee Wee, le contre-la-montre et le criterium pour tous, la course sur route.

Pour ce qui est du classement, Evelyne Lacasse a terminé en 10e place au contre-la-montre. Au critérium, Nathan Pellerin a terminé au 7e rang à sa première expérience en course. À son premier été à vélo de route, il a également terminé 10e à la course sur route, tout comme Marguerite Blais dans sa catégorie. Pour sa part, Evelyne Lacasse a terminé 7e position au critérium.

Le club Vachon Subaru tiendra sa troisième édition du « Défi fat bike Fun » le 20 octobre sur de nouveaux terrains. Des détails seront dévoilés sous peu.