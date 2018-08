Raphaël Lessard en route pour deux épreuves en fin de semaine

Raphaël Lessard se dirige vers un week-end de la fête du Travail chargé puisqu’il s’illustrera dans deux épreuves différentes, l’une au Canada et l’autre aux États-Unis.

Dimanche 2 septembre

Il ira d’abord au Jukasa Motor Speedway, les 1er et 2 septembre, pour le Canadian Short Track Nationals, une épreuve qui compte déjà 63 inscrits. Ceux-ci tenteront tenteront de se faire une place parmi les 40 disponibles sur la grille de départ pour essayer de mettre la main sur l’alléchante bourse de 50 000 $ qui ira au vainqueur de l’épreuve. M. Lessard sera au volant de la Toyota Camry #20 FRL Express / Petro-Canada Jean-Paul Lessard et Fils de KBR Racing Development en Late Model. La course aura lieu à 21 h le dimanche 2 septembre.

Lundi 3 septembre

Raphaël Lessard sera de retour aux États-Unis, à Winchester (Indiana, États-Unis), pour prendre part au World Stock Car Festival sur le Winchester Speedway. Cependant, le pilote de la voiture #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry, de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) manquera les essais libres ainsi que la séance de qualification puisqu’il sera au Canada. Il reviendra à temps pour l’épreuve de 100 tours qui démarra le lundi un peu après 13 h, mais il sera contraint de s’élancer de la dernière position.

L’an dernier, M. Lessard avait signé une troisième position lors d’une course haute en action, c’est donc un tracé qu’il connaît et sur lequel il sait qu’il est dominant. Cette piste est par ailleurs surnommée la world fastest half mile paved track avec ses inclinaisons de 37 degrés dans les virages.

La Cage Brasserie Sportive, à Saint-Georges, diffusera la course du Jukasa Motor Speedway.