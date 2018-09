Une fin de semaine de football pour les équipes des Patriotes

Vendredi et samedi dernier avaient lieu deux matchs de football des équipes des Patriotes de la Polyvalente Bélanger. Voici le compte rendu des deux parties. Les Patriotes ont remporté la mise dans la catégorie juvénile, mais l’ont perdue chez les Cadets.

Football juvénile

C'est vendredi le 21 septembre dernier que les Patriotes juvéniles poursuivaient leur saison contre le Collège Clarétain de Victoriaville. Les Beaucerons ont amorcé le match en force avec un touché après une longue séquence à l'attaque au sol sur une faufilade du quart Jean-Philippe Couture.

Les Beaucerons n'ont jamais plus regardé derrière lors de cette rencontre. La défensive a été intraitable tout au long de la partie, n'allouant que 6 premiers jeux et aucun point sur la feuille de pointage dans la rencontre. L'offensive a été en mesure de cumuler plus de 240 verges au sol en plus d'inscrire 43 points lors de la rencontre.

Philippe Quirion a marqué 4 majeurs dont 2 au sol et 2 par la passe. Le jeune quart-arrière Steven Poirier a joué un excellent match malgré le déluge avec ses 3 passes de touchés. « Nous avons vraiment tiré notre meilleur match de la saison, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve le futur. Nous sommes en train de se trouver une identité », a mentionné l'entraîneur-chef Jimmy Boulet. Le prochain match des Patriotes juvéniles aura lieu le dimanche le 30 septembre à 13h contre les Sénateurs du Collège St-Bernard de Drummondville.

Football cadet

Samedi dernier les Patriotes cadets recevaient les Béliers de la Polyvalente Montignac. Les Patriotes ont connu un bon début de match. Ils ont réussi à mener l'attaque jusqu'à la zone des buts, mais ils ont obtenu une pénalité qui les a empêchés de marquer. La défensive des Patriotes a été mise à l'épreuve par un imposant porteur de ballon des Béliers. Malgré l’effort de l’équipe, les Patriotes ont eu beaucoup de difficulté à le mettre au sol durant toute la rencontre. Les Béliers ont profité de quelques longs jeux pour se sauver avec une victoire de 35-0.

« On a beaucoup de difficultés à marquer des points au tableau. On a d'excellents joueurs, mais on prend trop de break dans les matchs. Les longs jeux nous coûtent beaucoup de points qui viennent tuer notre moral » a affirmé l'entraineur-chef Sébastien Turcotte.

Les Patriotes devront rebondir au prochain match s'ils espèrent avoir une chance de faire les séries. Ils affronteront les Barons du Séminaire de Sherbrooke samedi le 29 septembre à Sherbrooke.