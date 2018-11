Le Cool FM débute sa saison en force

Vendredi soir, le Cool FM entamait sa 21e saison dans la LNAH. Pour l’occasion, la troupe d’Éric Bertrand accueillait pour la première fois une équipe américaine, les BlackJacks de Berlin. Devant les 1353 spectateurs réunis au Centre Sportif Lacroix-Dutil, le Cool FM a remporté la partie au compte de 5-1.

Comme le veut la tradition, le match a débuté après l’interprétation du Star-Spangled Banner et du Ô Canada. Un seul but a été marqué en première période. Anthony Verret, dans le coin de la patinoire, remet le disque à Patrick Lapostolle, qui complète la séquence devant le filet. C’est 1-0 après 20 minutes.

Les BlackJacks créent l’égalité en deuxième période. Francis Desrosiers est laissé seul devant le filet et profite d’un avantage numérique pour marquer le premier but de l’histoire des BlackJacks de Berlin.

La troisième période est l’affaire du Cool FM, du début à la fin. St-Georges ajoute 4 buts sans riposte. D’abord, en avantage numérique, David Poulin et bien posté à la gauche du but des BlackJacks et exécuter un lancer sur réception pour battre le nouveau gardien de Berlin, Mathieu Dugas. Environ 3 minutes plus tard, Hubert Poulin effectue une passe précise à Yvan Busque qui complète le jeu avec son premier de la saison. L’heure est alors aux règlements de compte, alors que Dave Hamel et Chris Cloutier en viennent aux coups.

L’avantage numérique du Cool FM fait encore des siennes par la suite. Giulio Scandella prend un lancer qui est arrêté, mais la rondelle revient sur le bâton de Pierre-Olivier Morin qui marque facilement. En fin de rencontre, malgré un déficit de 3 buts, Berlin retire son gardien, mais Patrick Lapostolle leur fait payer le prix en marquant son deuxième de la soirée.

Statistiques

Les avantages numériques : St-Georges 2/7 (29%), Berlin 1/9 (11%)

Les tirs : St-Georges 38 (13-8-17), Berlin 32 (10-16-6)

Les trois étoiles :

1- Adam Russo STG (eff. 0.969)

2- David Poulin STG (but gagnant)

3- Yvan Busque STG (1b)

La prochaine rencontre à St-Georges aura lieu samedi prochain alors que les Marquis de Jonquière visiteront le Cool FM.