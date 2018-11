Football : un match difficile pour les Condors

C'est devant leurs partisans que les Condors ont affronté le Noir et Or du Collège Valleyfield, samedi dernier. Ils se sont inclinés 49 à 15 face à l’équipe championne en titre du Bol d’or 2017. Les Condors demeurent la seule équipe de la Division 2 à ne pas avoir connu la victoire cette saison.

Les visiteurs ont ouvert la marque avec un premier touché puis Jérémy Desmeules, quart-arrière de l’équipe beauceronne, a rejoint Cédric Vaillancourt avec une passe, égalant le pointage. Au deuxième quart, l’attaque du Noir et Or a répliqué avec deux touchés supplémentaires, inscrivant 21 points. Du côté des Condors, ceux-ci ont dû se contenter d’un simple. À la mi-temps, le pointage était de 28 à 8.

Au retour, l’écart s’est creusé avec un touché de l’équipe adverse. Cédric Vaillancourt a effectué un deuxième touché pour les Beaucerons. La solide force offensive du Noir et Or a permis à l’équipe d’ajouter deux autres touchés portant la marque 42-15. En quatrième quart, les Condors ont récupéré un ballon non maîtrisé de Valleyfield, mais ils ont été incapables de saisir cette occasion pour se rendre aux buts. Le match s’est terminé sur un dernier touché du Noir et Or, sellant la pointage 49-15.

Les Condors n’ont toujours pas de points accumulés au classement. Les trois derniers matchs de la saison régulière seront déterminants pour l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches.

Statistiques



Les Condors ont amassé des gains de 282 verges (98 au sol et 184 par la passe). Ils ont concédé 403 verges au sol et 202 verges par la passe à leurs adversaires.

Le quart-arrière Jérémy Desmeules a complété 184 verges en gains aériens. Les deux touchés des Condors ont été réalisés par le receveur Cédric Vaillancourt. Alexie Pelchat a réalisé 11 plaqués et un sac du quart. Le porteur de ballon Félix-Antoine Beaulieu, a quant à lui, couru 45 verges.

Ailleurs en Division 2

John Abbott a été défait 24-30 contre Trois-Rivières et les Lynx d’Édouard-Montpetit ont vaincu 23-14 les Griffons du Cégep de l’Outaouais.

Le prochain match des Condors aura lieu le samedi 13 octobre sur la route. Ils affronteront les Islanders du Collège John Abbott.