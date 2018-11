Les Dragons l'emportent contre les Centaures

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont battu 32-10 les Centaures de l’École secondaire de la Courvilloise de Québec, qu’ils recevaientle vendredi 5 octobre.

La première demie fut pourtant plutôt serrée, les deux équipes inscrivant chacune 10 point au tableau. Yan-Luca Balmer brise la glace au premier quart en réalisant un placement. Peu après, Cole Quirion recouvre un ballon en défensive, mais les Dragons connaissent quelques pépins en offensive, échappant un ballon à leur tour, puis subissant une interception.

Les Centaures égalisent 3-3 en milieu de deuxième quart, puis Olivier Bureau inscrit un touché pour les Dragons. Cependant, les Centaures créent l’égalité une minute avant la pause de la mi-temps.

La défensive des Dragons est intense et intraitable en deuxième demie, permettant ainsi à l’offensive de se mettre marche. Alexandre Lessard inscrit le majeur en fin de troisième quart, suivi de Jamyson Goudreau en début de quatrième, puis les Centaures concéderont un touché de sûreté de deux points.

Yan-Luca Balmer inscrira ensuite ses deuxième et troisième placements du match au dernier quart. De son côté, Raphaël Picard recouvre un ballon échappé par les Centaures. L’offensive des Dragons termine le match en position victoire, celle-là de 32-10.

Les Dragons ont récolté 70 verges de gains par la passe et 161 par la course. Alexandre Lessard a cumulé 82 verges et, en comptant ses retours de bottés, David Gaumond a ajouté 76 verges à sa fiche.

En défensive, Maxime Guay a cumulé 7 plaqués, dont 1 pour perte et 3 sacs. Jamyson Goudreau a également répondu présent sur 7 plaqués, dont 1 sac. Olivier Bolduc a fait 6 plaqués et rabattu 1 passe. Au total, la défensive a fait 7 sacs et rabattu 6 passes.

« Courvilloise voulait gagner ce match et ils se sont bien battus en première demie. Nous avons rebondi en deuxième pour tourner le match dans une seule direction, la nôtre. Je ne suis pas satisfait de la façon dont l'offensive a commencé le match avec deux revirements ; par contre elle s’est bien reprise en deuxième demie. Les unités spéciales ont fait du beau travail, notamment avec trois placements de Yan-Luca Balmer », a affirmé l’entraîneur-chef, Carl Dallaire, au lendemain de cette victoire.

Ce vendredi 15 octobre à 19 h 30, les Dragons visitent les Vikings de l’École secondaire Les Etchemins, à Charny, pour leur dernier match de la saison régulière.