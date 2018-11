Les Condors s'inclinent face aux Islanders du Collège John Abott

La difficile saison des Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’est poursuivie samedi dernier face aux Islanders du Collège John Abott. Les Beaucerons se sont inclinés 14 à 58.

Les Islanders se sont rapidement imposés dans le match, enchainant les touchés. Leur solide attaque leur a permis de prendre les devants 51-0 avant la fin du deuxième quart. À moins de 6 minutes de la mi-temps, les Condors ont réalisé leur premier touché portant la marque 7 à 51.

L’équipe de John Abbott a profité de son avance pour faire jouer ses recrues. Le quart-arrière recru des Condors, Jacob Gossselin, a placé un touché grâce à un jeu au sol pour un pointage de 14-51. En fin de match, les Islanders ont ajouté 7 points pour concrétiser leur quatrième gain cette saison.

« Nous savions que l’équipe visitée présenterait un fort calibre de jeu et nous avons malheureusement subi plusieurs blessures sérieuses au cours du match. Même si les espoirs pour les séries sont minces, les Condors joueront leurs deux prochains matchs avec détermination », a souligné l’entraineur-chef des Condors, Marc Loranger.

La recrue Jacob Gosselin a réalisé une interception ainsi que les deux touchés du côté des Condors. Le secondeur David Dallaire a fait 6 plaqués et le demi défensif Samuel Bisson 3 plaqués et une interception.

Les Condors joueront leur dernier match à domicile le samedi 20 octobre à 13 h. Ils affronteront les Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Ailleurs en Division 2

Le Noir et Or de Valleyfield a vaincu les Griffons de l’Outaouais par la marque de 52 à 14. Les Lynx d’Édouard-Montpetit ont surclassé les Fillons de Thetford 47 à 7 et Trois-Rivières s’est incliné 31-10 contre Sherbrooke.