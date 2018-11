Une fin de saison régulière crève-coeur pour les Dragons

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont inclinés 10-7 devant les Vikings de l’École secondaire Les Etchemins, qu’ils visitaient à Charny le vendredi 12 octobre.

Le travail défensif des deux équipes se doit d’être souligné. L’unique touché des Dragons a été marqué au milieu du troisième quart. C’est à 2,2 secondes avant la fin du match que la défensive des Dragons a fini par flancher : les Vikings ont inscrit un touché, plus un converti de deux points, ce qui a conclu la saison régulière les Dragons par une défaite de 10-7.

L’offensive des Dragons a été limitée à 34 verges par la passe et 82 verges par la course. La défensive pour sa part a été presque impeccable, réalisant 3 sacs du quart, 2 interceptions, 11 plaqués pour perte de terrain et 4 passes rabattues. Jamyson Goudreau a participé à 14 plaqués, dont 6 pour perte de terrain. Ismaël Hardy était présent sur 11 plaqués, dont 1 sac et 1 pour perte. Olivier Bolduc a contribué à 6 plaqués et a rabattu 1 passe.

L’entraîneur-chef des Dragons Carl Dallaire commente : « Ce fut un match très difficile pour l’offensive, privés de notre quart-arrière partant. Notre défensive a créé des revirements, a accordé seulement 10 points et a joué un match exceptionnel. Ce fut aussi un match très difficile pour les unités spéciales avec de longs retours de bottés pour les Vikings, un dégagement bloqué, ainsi qu’un placement manqué. »

Les Dragons prévoient se concentrer sur les séries éliminatoires. Ils terminent leur saison régulière avec une fiche de 4-2, ce qui les place au troisième rang.

Pour plus d’informations sur leurs prochains matchs, visitez la page Facebook des Dragons www.facebook.com/football.dragons .