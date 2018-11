Une médaille d’argent et une médaille de Bronze pour les Lynx en soccer extérieur

Les équipes de soccer des Lynx de l’École Jésus-Marie étaient en action à Saint-Georges sur les terrains synthétiques le dimanche 21 octobre dernier lors des finales de la saison d’automne de la Ligue Sportive Interscolaire (LSI) 2018.

Juvénile Garçon division 1

L’équipe de Genaro Mendez affrontait les Faucons de la Polyvalente Saint-François. Les Lynx ont remporté la partie (6-1) leur assurant ainsi une place en demi-finale.

Ayant terminés 4e en saison régulière, les Lynx s’opposaient aux Montagnards de Thetford, les premiers au classement général de la saison. Ils ont gagné avec une marque de 1 à 0.

Lors de leur 3e partie de la journée, les Lynx ont perdu face aux Dragons de la Polyvalente Saint-Georges (5-2).

Les joueurs des Lynx terminent leur saison avec la médaille d’argent.



Juvénile Féminin division 1

L’équipe de Sylvain et Philippe Boucher affrontait les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges en demi-finale. Les Lynx et les Dragons ont terminé, respectivement, 3e et 2e au classement général en saison régulière.

L’équipe s’est inclinée 4-2 face aux Dragons, mais a remporté face aux Faucons de la Polyvalente Saint-François.

Les Lynx filles finissent avec la médaille de Bronze.



Benjamin Garçon Division 2

L’équipe de Marco Gagné a manqué d’opportuniste lors du premier match de la journée en s’inclinant au compte de 3-2 face aux Faucons de la Polyvalente Saint-François.

Les Lynx ont perdu avec un pointage de 3 à 2 face à l’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon, les plaçant ainsi au 4e rang.